Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание

11:34, 02 апреля 2018, ПАИ

Пожарная безопасность в стационарных учреждениях социального обслуживания Псковской области находится в зоне особого внимания. Об этом заявил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Согласно плану мероприятий по пожарной безопасности в психоневрологических и домах-интернатах регулярно проводятся практические тренировки совместно с представителями Главного управления МЧС по Псковской области. В ходе учений проверяется наличие и готовность к работе первичных средств пожаротушения, содержание путей эвакуации, наличие инструкций о мерах пожарной безопасности и отрабатываются действия персонала в случае возникновения пожара.

«На сегодня в области есть один дом-интернат для престарелых и инвалидов с печным отоплением, но и он в скором времени поменяет прописку, и постояльцы переедут в более современные и комфортные условия», — добавил начальник Управления соцзащиты.

Напомним, врио губернатора Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров, в рамках которого проводятся внеплановые проверки в торгово-развлекательных центрах и других объектах массового пребывания людей. О предварительных результатах этой работы во вторник, 3 апреля, доложит начальник областного МЧС Валерий Филимонов. Также врио главы региона призвал псковичей поделиться теми местами, где, по их мнению, не соблюдаются правила пожарной безопасности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram. О таких местах можно сообщить в комментариях под постом врио губернатора.