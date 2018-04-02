«Псковэнерго» обеспечило мощность плюсскому комбинату по переработке пластика полного цикла

11:42, 02 апреля 2018, ПАИ

В марте филиал ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Псковэнерго предоставил 330 кВт мощности открывшемуся в Плюссе комбинату по переработке пластика полного цикла. Источником электроснабжения перерабатывающего комплекса стала подстанция 110 кВ «Плюсса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам специалистов, производственные мощности комбината позволят перерабатывать пластиковые отходы со всей территории Псковской области. Полный цикл представляет собой сбор пластика, его сортировку и мойку. Затем пластиковые отходы будут проходить грануляцию и экструзию.

По сообщениям региональных СМИ, с открытием первой очереди производства будет перерабатываться более 2,5 тыс. тонн в год отходов использованного пластика и производиться порядка 100 видов товарной продукции различного назначения: пленка, рукава для фасовки, пакеты и другое.

На комбинате создано 30 рабочих мест, общий объем инвестиций составил порядка 60 млн рублей.