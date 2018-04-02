ФОТОФАКТ: Начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове

11:56, 02 апреля 2018, ПАИ

В Пскове на набережной реки Великой начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь», сообщают Псковскому агентству информации очевидцы.

Напомним, ранее ПАИ писало, что инсталляция, которая появилась на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году, будет демонтирована в связи с возможным подтоплением нижней части набережной во время предстоящего весеннего паводка, где и установлена надпись.

Это время специалисты используют для того, чтобы привести буквы в порядок: почистить, покрасить. После паводка надпись вернётся на набережную.