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ФОТОФАКТ: Начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове

В Пскове на набережной реки Великой начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь», сообщают Псковскому агентству информации очевидцы.

Напомним, ранее ПАИ писало, что инсталляция, которая появилась на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году, будет демонтирована в связи с возможным подтоплением нижней части набережной во время предстоящего весеннего паводка, где и установлена надпись. 

Это время специалисты используют для того, чтобы привести буквы в порядок: почистить, покрасить. После паводка надпись вернётся на набережную.

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