0
15:19
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
15:07
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:11
Режим «дотошность»
12:21
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля
12:16
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:34
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
11:21
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
Еще новости
Общество

Выделенные Правительством 200 млн рублей пойдут на строительство Северного обхода Пскова

200 млн рублей, выделенные из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», будут направлены на продолжение строительства Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Кроме того, по словам Игоря Сильченкова, ещё 50 млн рублей дополнительно Правительство РФ выделило на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Он также напомнил, что ранее на 2018 год на Северный обход из федерального бюджета были выделены 300 млн рублей. Таким образом уже 500 млн рублей пойдут в этом году на продолжение строительства важного инфраструктурного объекта: на возведение путепроводов на развязках, перенос инженерных сетей и другие работы.

Вопрос финансирования строительства объездной дороги вокруг Пскова неоднократно поднимал на рабочих встречах в Москве врио губернатора Михаил Ведерников. Об этом он, в частности, говорил с первым вице-премьером Ольгой Голодец, с главой Росавтодора Романом Старовойтом и другими руководителями.

Напомним, Северный обход Пскова (2-ой пусковой комплекс) — это 9 км автомобильной дороги, соединяющей дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье и А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией с мостом через реку Великую. Его основная задача — перенаправить грузовой поток в объезд города, что позволит снизить нагрузку на городские магистрали и улучшить экологическую обстановку в областном центре. Государственный контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Технострой» летом 2016 года. Цена контракта составляет более 6 млрд 750 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
02 апреля 2018
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 апреля 2018
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля
02 апреля 2018
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля 2
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
02 апреля 2018
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
02 апреля 2018
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
02 апреля 2018
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог
02 апреля 2018
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог 1
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить
02 апреля 2018
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить

Идет загрузка...