Выделенные Правительством 200 млн рублей пойдут на строительство Северного обхода Пскова

12:18, 02 апреля 2018, ПАИ

200 млн рублей, выделенные из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», будут направлены на продолжение строительства Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Кроме того, по словам Игоря Сильченкова, ещё 50 млн рублей дополнительно Правительство РФ выделило на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Он также напомнил, что ранее на 2018 год на Северный обход из федерального бюджета были выделены 300 млн рублей. Таким образом уже 500 млн рублей пойдут в этом году на продолжение строительства важного инфраструктурного объекта: на возведение путепроводов на развязках, перенос инженерных сетей и другие работы.

Вопрос финансирования строительства объездной дороги вокруг Пскова неоднократно поднимал на рабочих встречах в Москве врио губернатора Михаил Ведерников. Об этом он, в частности, говорил с первым вице-премьером Ольгой Голодец, с главой Росавтодора Романом Старовойтом и другими руководителями.

Напомним, Северный обход Пскова (2-ой пусковой комплекс) — это 9 км автомобильной дороги, соединяющей дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье и А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией с мостом через реку Великую. Его основная задача — перенаправить грузовой поток в объезд города, что позволит снизить нагрузку на городские магистрали и улучшить экологическую обстановку в областном центре. Государственный контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Технострой» летом 2016 года. Цена контракта составляет более 6 млрд 750 млн рублей.