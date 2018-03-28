20 плиток шоколада украла псковичка из магазина на Гагарина

13:26, 02 апреля 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, которая похитила из магазина шоколад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице Гагарина совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка 20 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства псковичка передана сотрудникам полиции.