0
15:19
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
15:07
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:11
Режим «дотошность»
12:21
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля
12:16
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:34
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
11:21
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
Еще новости
Общество

Более 17 тысяч псковских пенсионеров получат прибавку в апреле

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. В Псковской области повышение коснется 17 тыс. 280 пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ. 

В числе получателей социальных пенсий - участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву; граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы; мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии; инвалиды I, II и III групп; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 228,8 рубля и составят 8119,5 рублей. Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 400 руб. и составит 32714 руб., пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) - на 360,6 руб. до 33192 руб., пенсии инвалидов с детства - на 268,47 руб. до 9525,98 руб., пенсии детей-инвалидов - на 350,38 руб. до 12432,44 руб. Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного пенсионера.

В этом году в России, как и раньше, не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата до его уровня. В Псковской области эта цифра составляет 8726 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
02 апреля 2018
Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 апреля 2018
Демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля
02 апреля 2018
Праздник пирога отметят в Пскове 21 апреля 2
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
02 апреля 2018
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
02 апреля 2018
Армен Мнацаканян: Пожарной безопасности в учреждениях соцобслуживания Псковской области уделяется особе внимание
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
02 апреля 2018
Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог
02 апреля 2018
200 млн рублей дополнительно из федерального бюджета получит Псковская область на развитие дорог 1
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить
02 апреля 2018
Доступ к порочащей честь информации планируется ограничить

Идет загрузка...