Более 17 тысяч псковских пенсионеров получат прибавку в апреле

14:11, 02 апреля 2018, ПАИ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. В Псковской области повышение коснется 17 тыс. 280 пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В числе получателей социальных пенсий - участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву; граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы; мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии; инвалиды I, II и III групп; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 228,8 рубля и составят 8119,5 рублей. Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 400 руб. и составит 32714 руб., пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) - на 360,6 руб. до 33192 руб., пенсии инвалидов с детства - на 268,47 руб. до 9525,98 руб., пенсии детей-инвалидов - на 350,38 руб. до 12432,44 руб. Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного пенсионера.

В этом году в России, как и раньше, не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата до его уровня. В Псковской области эта цифра составляет 8726 рублей.