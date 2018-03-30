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Экономика

714 пакетов семян изъяты из незаконного оборота в Псковской области

В Псковской области изъяты из реализации 714 пакетов семян сельскохозяйственных растений, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Нарушения выявлены при проведении плановых проверок в отношении ООО «Интерторг», расположенного в Пскове, и Пушкиногорского райпо. За несоблюдение правил реализации семян виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений). В целях недопущения реализации данной продукции указанным юридическим лицам выданы предписания об изъятии из оборота и запрете дальнейшей реализации двух партий (714 пакетов) семян.

Отметим, указанная статья предусматривает штрафы для юридических лиц от 5000 до 10000 рублей; для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; для граждан - от 300 до 500 рублей.

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