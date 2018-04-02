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Общество

С псковских браконьеров за неделю взыскано 43 тысячи рублей штрафов

За прошедшую неделю, с 26 марта по 1 апреля, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 55,5 килограмма водных биоресурсов и 54 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 18 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 19 тысяч рублей. Взыскать удалось 43 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 125 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 314 тысяч 650 рублей.

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