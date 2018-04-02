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Политика

Представитель псковского Молодёжного парламента принял участие в конференции соотечественников в Минске

Заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Артур Евтеев принял участие в III международной конференции соотечественников, которая проходила 27-28 марта в Минске (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Форум, собравший представителей власти и общественных молодёжных объединений двух стран, был посвящён вкладу молодёжи в развитие российско-белорусских связей. С российской стороны в конференции участвовали Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков, член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Ольга Тимофеева, член комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров и другие официальные лица.

Как рассказал Артур Евтеев, в предварительно утверждённый план мероприятий были внесены коррективы в связи с событиями в Кемерове - в память о жертвах трагедии участники конференции возложили цветы к российскому посольству в Минске.

Двухдневная программа форума, по словам члена псковского Молодёжного парламента, была очень насыщенная. В ходе пленарных заседаний делегаты конференции, гости и эксперты обсудили механизмы реализации и поддержки молодёжных российско-белорусских проектов, затронули тему защиты исторической памяти и патриотического воспитания, высказались о двухстороннем молодёжном сотрудничестве в области науки, образования и культуры.

Также работали тематические секции. Дискуссия на одной из площадок была посвящена роли СМИ и информационных технологии в молодёжном сотрудничестве. «На этой площадке тоже говорили о кемеровской трагедии. Состоялся очень интересный и полезный разговор о том, как происходит намеренный вброс дезинформации, как распознать фейковые сообщения в социальных сетях и не поддаться на провокации», - рассказал Артур Евтеев.

Во второй день работы конференции Артур Евтеев выступил модератором секции «Молодёжное предпринимательство и бизнес-инициативы». «Как представитель псковского Молодёжного парламента я рассказал белорусской молодёжи о нашем центре «Перспектива», который занимается поддержкой молодёжного предпринимательства и интересных стартапов, и предложил сотрудничать в этом направлении», - отметил Артур Автеев.

Белорусская сторона заинтересовалась возможностью реализации совместных проектов и установлению партнёрских связей с молодёжью Псковской области. Достигнута договорённость о подписании соглашения о сотрудничестве между Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов и Молодёжной палатой Минского городского Совета депутатов.

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