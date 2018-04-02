Команды из Пскова и Великих Лук приняли участие в финале Студенческой гребной лиги в Петербурге

13:11, 02 апреля 2018, ПАИ

В Санкт-Петербурге 30 марта – 1 апреля состоялся финальный этап зимнего сезона Студенческой гребной лиги. Команды Псковского государственного университета и Великолукской государственной академии физической культуры приняли участие в старте. Команда ПсковГУ, принимающая участие во втором сезоне лиги подряд, смогла выставить команды на все дисциплины, а новичок сезона – команда ВЛГАФКа – привезла на соревнование пока только гребцов-юношей. О том, зачем студентам гребля, Псковскому агентству информации рассказала представительница ПсковГУ Елизавета Удовиченко, которая стала 12-й из 48-ми участниц на дистанции 2000 метров.

- Лиза, дает ли студенческий спорт возможность перейти в профессионалы?

- Думаю, что да. Во всяком случае, у меня есть желание продолжать совершенствоваться на этом пути. В этом году я приняла участие во всех этапах студенческой лиги и соревновалась на первенстве области. Так что если буду продолжать, смогу попробовать себя и в спорте высших достижений.

- Лигу финансирует благотворительный Фонд Геннадия и Елены Тимченко, как тебе уровень организации?

- Это всего второй год соревнований, и может быть не все пока гладко, но инициатива очень хорошая, направленная на развитие студенческого спорта: вот уже у двух вузов Псковской области есть свои команды. А это, наверное, и является главной целью – популяризация данного вида спорта.

- Вторую команду Псковской области выставил ВЛГАФК. Великолучане – главные соперники или друзья?

- Конечно же, в первую очередь, они нам товарищи, о чем говорит тот факт, что мы проводили совместные региональные этапы: то они к нам в гости, то мы. Но и соперничать нам нравится.