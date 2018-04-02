0
12:16
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
09:56
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
16:02
Новую лодку получат псковские гребцы
14:35
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
13:06
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах
21:29
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада
21:30
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
Еще новости
Спорт

Команды из Пскова и Великих Лук приняли участие в финале Студенческой гребной лиги в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 марта – 1 апреля состоялся финальный этап зимнего сезона Студенческой гребной лиги. Команды Псковского государственного университета и Великолукской государственной академии физической культуры приняли участие в старте. Команда ПсковГУ, принимающая участие во втором сезоне лиги подряд, смогла выставить команды на все дисциплины, а новичок сезона – команда ВЛГАФКа – привезла на соревнование пока только гребцов-юношей. О том, зачем студентам гребля, Псковскому агентству информации рассказала представительница ПсковГУ Елизавета Удовиченко, которая стала 12-й из 48-ми участниц на дистанции 2000 метров.

Елизавета Удовиченко (шестая слева) в составе команды ПсковГУ по гребле

- Лиза, дает ли студенческий спорт возможность перейти в профессионалы?

- Думаю, что да. Во всяком случае, у меня есть желание продолжать совершенствоваться на этом пути. В этом году я приняла участие во всех этапах студенческой лиги и соревновалась на первенстве области. Так что если буду продолжать, смогу попробовать себя и в спорте высших достижений.

- Лигу финансирует благотворительный Фонд Геннадия и Елены Тимченко, как тебе уровень организации?

- Это всего второй год соревнований, и может быть не все пока гладко, но инициатива очень хорошая, направленная на развитие студенческого спорта: вот уже у двух вузов Псковской области есть свои команды. А это, наверное, и является главной целью – популяризация данного вида спорта.

- Вторую команду Псковской области выставил ВЛГАФК. Великолучане – главные соперники или друзья?

- Конечно же, в первую очередь, они нам товарищи, о чем говорит тот факт, что мы проводили совместные региональные этапы: то они к нам в гости, то мы. Но и соперничать нам нравится.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
02 апреля 2018
Тульский пилот Дмитрий Жохов первым подал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
30 марта 2018
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
Новую лодку получат псковские гребцы
29 марта 2018
Новую лодку получат псковские гребцы 1
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
26 марта 2018
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах
25 марта 2018
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах 1
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада
24 марта 2018
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада 2
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
23 марта 2018
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
Начался прием заявок на первый в этом году псковский этап Кубка России по ралли
23 марта 2018
Начался прием заявок на первый в этом году псковский этап Кубка России по ралли

Идет загрузка...