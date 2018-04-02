30 региональных общественных объединений выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области

15:59, 02 апреля 2018, ПАИ

Завершился приём заявок от претендентов на членство в Общественной палате Псковской области. За месячный срок, установленный для сбора и направления необходимых документов, в региональный парламент поступили 30 заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты. В соответствие с законодательством представленные кандидатуры выдвинуты региональными общественными объединениями.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, из списка претендентов на ближайшей сессии областного Собрания депутатам предстоит избрать 12 членов Общественной палаты. Голосование будет тайным.

Список кандидатов в состав Общественной палаты Псковской области 2018-2021:

№ Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут 1 Владимир Прокудин Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых 2 Александр Лоско Общественная организация Федерация кикбоксинга Псковской области» 3 Ольга Кожевникова Псковская городская общественная организация пенсионеров 4 Александр Сотник Псковская областная общественная организация «социально-правовая поддержка граждан «дети войны» 5 Тамара Шулакова Псковская региональная организация народного творчества «Псковские барды» 6 Магамед Абакаров Псковская областная общественная организация землячество Дагестана 7 Ольга Сергеева Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края» 8 Александр Ефимов Псковская региональная общественная организация «Дети войны» 9 Анна Войченко ПРОО «Комиссия по садоводствам» 10 Дмитрий Мариничев АНО «Центр Эффективного Сельского Хозяйствования и Садоводства» 11 Наталья Никифорова Псковское Региональное отделение Общественной организации «Союз женщин России» 12 Юрий Аронов Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («МИЛОСЕРДИЕ») 13 Вера Нечаева Псковский городской совет ветеранов 14 Игорь Соловьев Детская деревня SOS 15 Ольга Кутузова АНО «Консультативный центр диалог» 16 Анатолий Бибаев Псковская Региональная общественная организация « Ассоциация садоводов Псковской области» 17 Семен Никонов ПООО «Центр устойчивого развития Псковской области» 18 Ольга Василенко ПООО «Чудской Проект» 19 Александр Бушуев Псковская областная общественная организация «Псковский мотоклуб «Позитивная механика» 20 Елена Иванова Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - моё отечество» 21 Владимир Колпаков Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден» 22 Максим Любичанковский Псковская территориальная общественная организация проф. Союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» 23 Анатолий Мультах Автономная некоммерческая организация «Патриот» 24 Зинаида Иванова НО «Псковская библиотечная ассоциация» 25 Валентин Костенко Псковская областная организация «Собрание высшего офицерского состава» 26 Сергей Елизаров РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» 27 Алексей Потемкин ПРЭОД «За чистый берег» 28 Алена Козлова ППОС Псковского государственного университета ПРОФКОМ Студентов 29 Алексей Кириллов Общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области» 30 Неля Лебедева Общероссийская организация «Ассоциация юристов России»

Напомним, срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 29 мая. Новый состав Общественной палаты, как и прежний, будет состоять из 36 человек. Треть членов Общественной палаты изберут депутаты областного Собрания по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Еще 12 человек в состав палаты включит губернатор по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшуюся треть изберут утвержденные члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.