30 региональных общественных объединений выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области
Завершился приём заявок от претендентов на членство в Общественной палате Псковской области. За месячный срок, установленный для сбора и направления необходимых документов, в региональный парламент поступили 30 заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты. В соответствие с законодательством представленные кандидатуры выдвинуты региональными общественными объединениями.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, из списка претендентов на ближайшей сессии областного Собрания депутатам предстоит избрать 12 членов Общественной палаты. Голосование будет тайным.
Список кандидатов в состав Общественной палаты Псковской области 2018-2021:
|№
|
Ф.И.О. кандидата
|Кем выдвинут
|1
|Владимир Прокудин
|Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых
|2
|Александр Лоско
|Общественная организация Федерация кикбоксинга Псковской области»
|3
|Ольга Кожевникова
|Псковская городская общественная организация пенсионеров
|4
|Александр Сотник
|Псковская областная общественная организация «социально-правовая поддержка граждан «дети войны»
|5
|Тамара Шулакова
|Псковская региональная организация народного творчества «Псковские барды»
|6
|Магамед Абакаров
|Псковская областная общественная организация землячество Дагестана
|7
|Ольга Сергеева
|Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края»
|8
|Александр Ефимов
|Псковская региональная общественная организация «Дети войны»
|9
|Анна Войченко
|ПРОО «Комиссия по садоводствам»
|10
|Дмитрий Мариничев
|АНО «Центр Эффективного Сельского Хозяйствования и Садоводства»
|11
|Наталья Никифорова
|Псковское Региональное отделение Общественной организации «Союз женщин России»
|12
|Юрий Аронов
|Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («МИЛОСЕРДИЕ»)
|13
|Вера Нечаева
|Псковский городской совет ветеранов
|14
|Игорь Соловьев
|Детская деревня SOS
|15
|Ольга Кутузова
|АНО «Консультативный центр диалог»
|16
|Анатолий Бибаев
|Псковская Региональная общественная организация « Ассоциация садоводов Псковской области»
|17
|Семен Никонов
|ПООО «Центр устойчивого развития Псковской области»
|18
|Ольга Василенко
|ПООО «Чудской Проект»
|19
|Александр Бушуев
|Псковская областная общественная организация «Псковский мотоклуб «Позитивная механика»
|20
|Елена Иванова
|Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - моё отечество»
|21
|Владимир Колпаков
|Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден»
|22
|Максим Любичанковский
|Псковская территориальная общественная организация проф. Союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство»
|23
|Анатолий Мультах
|Автономная некоммерческая организация «Патриот»
|24
|Зинаида Иванова
|НО «Псковская библиотечная ассоциация»
|25
|Валентин Костенко
|Псковская областная организация «Собрание высшего офицерского состава»
|26
|Сергей Елизаров
|РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы»
|27
|Алексей Потемкин
|ПРЭОД «За чистый берег»
|28
|Алена Козлова
|ППОС Псковского государственного университета ПРОФКОМ Студентов
|29
|Алексей Кириллов
|Общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области»
|30
|Неля Лебедева
|Общероссийская организация «Ассоциация юристов России»
Напомним, срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 29 мая. Новый состав Общественной палаты, как и прежний, будет состоять из 36 человек. Треть членов Общественной палаты изберут депутаты областного Собрания по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Еще 12 человек в состав палаты включит губернатор по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшуюся треть изберут утвержденные члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.