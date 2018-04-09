«Это не баг, а фича»

09:15, 09 апреля 2018, ПАИ

В августе 2017 года в Псковской области высадился десант молодых социологов, историков, художников, архитекторов и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Нижнего Новгорода. Вместе со своими псковскими коллегами они принимали участие в проекте «Заповедник»: экспедиции в регион, организованной Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (ВШЭ). В начале этого года по итогам работы экспедиции вышел сборник проектов, подготовленных ее участниками. Екатерина КУЛДИНА, соавтор идеи экспедиции и редактор сборника, в интервью Псковскому агентству информации рассказала о том, почему именно Псков привлек исследователей, и как фантастические на первый взгляд идеи участников «Заповедника» могут быть применены на практике.

«Люди очень любят рассказывать о себе, о своей истории, о своей жизни»

- Екатерина, экспедиция в Псковскую область «Места, сообщества, герои» - это первый опыт такого рода?

- Именно «Места, сообщества, герои» мы делали первый раз. Конечно, ей предшествовала большая история: как разных людей, так и разных организаций. Экспедиции как жанр мы не изобрели. Например, в Пскове в начале 2000-х была серия социологических экспедиций Вольного института при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Они исследовали неформальную экономику в деревнях по берегу Чудского озера.

Целью ФОМ является поддержка исследований российского общества на разных уровнях. Одно из направлений такой поддержки – работа с вузами и студентами, не только московскими, но и региональными. Кроме того у нас есть свое медиа «Заповедник», где мы рассказываем о людях в России, что они делают и где живут, во что верят и о чем спорят.

До 2017 года сотрудники ФОМ организовывали собственные экспедиции: ездили в Кимры Тверской области, была серия исследовательских поездок в Краснодарский край. Но в этот раз так совпало, что НИУ ВШЭ объявила программу «Открываем Россию заново». Программа оказалась созвучна нашим собственным планами, и мы решили объединиться.

Основных идей у нас две: усилить теоретические знания своих студентов практическим опытом; и работать с региональными властями и бизнесом, сбрасывать «десант», который может все от сложного академического исследования до конкретного проекта, который можно завтра запускать.

ФОМ задал фокус на повседневную жизнь «места» и подключил к студентам московской ВШЭ «местных» студентов и творческую молодежь, независимо от региона и вуза. Всех набирали по открытому конкурсу.

- Какие результаты приносили ранее работавшие экспедиции? Оказались ли востребованы какие-то идеи, выработанные в их ходе?

- Экспедиции для ФОМ – это поле для экспериментов, мы ищем новые форматы рассказывать людям о людях. После Кимр мы делали фотокнигу с героями и их историями, в 2016 году выпустили путеводитель по необычным местам Краснодарского края, в 2017 году сняли четыре короткометражных фильма о том же регионе, которые пока готовим к публичному показу. Про Псков мы сделали сборник студенческих идей и проектов.

- Почему площадкой для реализации проекта была выбрана Псковская область?

Совпали несколько факторов. Регион обладает ярким историческим портретом, но мало известно про его настоящее – это будит исследовательское любопытство. Регион недалеко от Москвы, привезти сюда большую группу относительно недорого и просто. Администрация Псковской области оказалась отзывчивая и заинтересовалась нашим экспериментальным форматом. Большую организационную помощь оказали Александр Егоров из Управления внутренней политики Псковской области и Светлана Мацкевич из Государственного управления образования Псковской области.

Не последнюю роль сыграл и личный фактор, наше медиа называется «Заповедник», и мы вдохновлены творчеством Сергея Довлатова. Экскурсоводами в Пушкинский музей в Михайловском никто не устроился, но одна из наших проектных групп поехала именно в Пушкинские горы.

- Что позволяет узнать о городе, регионе такой формат работы? В полной ли мере это удалось в Псковской области?

- Все, что вы захотите о нем узнать. Нет, действительно, все. Исследователь входит в чужой мир, ныряет в него с головой. На самом деле люди очень любят рассказывать о себе, о своей истории, о своей жизни. Людям нравится, когда их слушают.

У нас стояла цель искать локальную идентичность. Ухватили ли ее полностью участники экспедиции в своих проектах? Конечно, нет, не полностью. Нет универсального метода, позволяющего за немногим более десяти дней выкачать и проанализировать всю возможную информацию о месте. Но какую-то ее часть мы нашли и представили.

«Восприятие местными жителями окружающей повседневности не является объективным»

- Проекты и идеи, разработанные в ходе экспедиции – это больше «игра ума», тренинг для участников, или вы видите у них реальный потенциал для воплощения? Будете ли вы как-то отслеживать их судьбу?

- Любая, даже студенческая экспедиция может быть нацелена на выработку стратегии развития, на научное исследование или на разработку прикладного проекта для реализации. Например, коллеги-социологи из Лаборатории образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге почти десять лет собирают в экспедициях (и не только) материалы о школьном образовании в сельской местности. Сейчас накопленные ими знания позволяют давать по запросу рекомендации местной власти. И это не какой-то обзор международного опыта, это свои собственные данные, основанные на интервью именно с теми людьми, которых коснутся изменения системы образования. Сбор исследовательского материала и его анализ - не самый быстрый процесс, внедрение идей такой работы может занимать десятилетия, и это нормально.

В рамках своих экспедиций ФОМ нацелен на более быстрое достижение аудитории, поэтому делаем ставку на медиа, которые говорят за нас. Есть наш сборник проектов, он выложен в открытый доступ и там есть контакты всех авторов идей - можно связываться с ними и приступать к реализации.

Своими силами мы подготовили материал про Пушкинский заповедник. Текст написан Владимиром Михеевым, участником экспедиции и студентом магистратуры ВШЭ по социологии, на основе авторского исследования. Получилось интересно. Я, выпускник псковского лицея, узнала много нового оттуда. Это не история про Пушкина и его наследие, это история про людей, которые сейчас живут и работают в заповеднике. На их месте может быть ваш сосед, или родственник. Они совсем рядом, мы буквально окружены людьми, которые создают, сохраняют и приумножают культурное наследие. И важно рассказывать о них не только с пафосом федеральных СМИ. Собрать данные для такого материала без того, чтобы поехать в Пушкинские горы - задача невозможная, особенно для студента.

Наша экспедиция вдохновила на дальнейшую работу студентов ПсковГУ, авторов проекта LiveTemp. Этот проект, по сути, про то, что люди не знают место, в котором они живут. Я говорю это не с укором, а с научным удивлением. Это открытие, они бывают разные. Восприятие местными жителями окружающей повседневности не является объективным, не совпадает с оценками людей-не-отсюда. Мы привозим группу студентов, и первое, что они спрашивают про Псков - каково жить в такой красоте? Они воспринимают разрушения храмов как признак их уникальность, как особую атмосферу древности, как прикосновение к реальной истории. «Это не баг, а фича» как говорит один мой знакомый инженер-конструктор. Здесь участники экспедиции получили уникальный опыт, такой сложно получить в других городах. Местные жители могут говорить об упадке и стараться не обращать внимание, «вырезать» из окружающего пейзажа исторические памятники. И я их понимаю, когда у тебя на каждом перекрестке многовековое строение, тяжело им искренне удивляться. Тут нужна помощь. И именно ее предлагает проект Григория Лютого, Елизаветы Бердышевой, Александра Елисеева и Романа Петина. Мы следим за судьбой этого проекта, поддерживаем связь с ребятами, но не руководим их работой, они действуют дальше самостоятельно.

В экспедиции побывала видеограф Светлана Исаева, она сняла и смонтировала за время поездки короткий фильм «Надежда» про жительницу Пушкиногорского района. С нами была иллюстратор Катя Гущина, она создала авторский блокнот по мотивам экспедиции (с ним можно ознакомиться в сборнике по ссылке выше). Все это состоявшиеся законченные арт-проекты.

Также я знаю, что коллеги из ВШЭ в прошлом году сделали одну экспедицию в Псковскую область с нами, и еще одну самостоятельно, в ней также принимали участие Варвара Кобыща и Алиса Максимова, сотрудники ВШЭ и кураторы нашей экспедиции. Там фокус был не на локальную идентичность как в совместной с нами поездке, но на близкие темы культурного потребления и досуговых практик, еще была интересная тема - доступ к медицинским услугам. Среди авторов исследования Анна Соколова, свои результаты она презентовала псковской администрации осенью прошлого года. Все они готовят академические публикации - это ощутимо дольше, поэтому их результат придется еще ждать. Но со временем они расскажут о своих открытиях из Порхова.

Вы спрашиваете, не является ли это «играми разума»? Мы не строители, мы - люди интеллектуального труда: исследователи, журналисты и фотографы. Каждому свое. И мы делаем, что умеем - анализируем, предлагаем идеи, визуализируем их, стараемся быть услышанными, стараемся донести до одних людей мнения других людей. И учимся одновременно делать это эффективнее. Экспедиция в Псковскую область нас очень многому научила и была для нас полезна, мы в ФОМ поняли, что важно продолжать работать в партнерстве с региональными вузами и региональными властями - есть запрос. Мы в процессе формирования на него адекватного ответа. В 2018 году мы хотим сосредоточить свои усилия на мультимедийных лонгридах, технологию мы обкатали в рамках небольшой экспедиции в Ленинградскую область в декабре прошлого года. Сейчас строим планы на покорение новых далей вместе со студентами.

- Как вы оцениваете сотрудничество с ПсковГУ в рамках экспедиции? В целом потенциал псковского университета?

- Потенциал у университета есть. Использует ли он его на полную мощность? Может ли он начать работать в том же режиме, что ведущие университеты страны? Это все вопросы, которые вне моих компетенций.

Во время подготовки экспедиции я как главный организатор от ФОМ столкнулась с разными людьми и ситуациями, какие-то их них, возможно, спровоцировала сама. Важный и неожиданный вывод, который я для себя сделала - личные договоренности работают хуже институциональных. Когда речь заходит о партнерских программах, важно быть профессионалом до конца.

Если говорить в целом, впечатление однозначно позитивное. Я была очень рада познакомиться с Натальей Папишиной, руководителем Центра социологии и региональной политики ПсковГУ. Это сотрудник университета, реализующий прикладные социологические исследования в Псковской области. Всегда приятно встретить активного коллегу-социолога. Общение с отделом по работе со студенческими организациями в лице Олега Никифорова и Валентины Самышевой тоже оставило только положительные впечатления.

«Есть страх, что кто-то приедет из Москвы и неправильно спасет Россию»

- Получили ли вы от представителей региона какую-то обратную связь? Смогли ли они узнать что-то новое?

- Обратная связь в Пскове нас, конечно, интересовала. Сразу на месте, в последний день экспедиции, мы сделали публичные защиты проектов, на которые пригласили экспертов из администрации в сфере образования, молодежной политики, культуры и из туристического бизнеса. С их стороны интерес к проделанной работе был. Конечно, мы бы больше удовлетворили этот интерес, если бы к нам был как-то сформулирован запрос, или если бы мы более четко сформулировали наше предложение. Но, повторюсь, формат экспериментальный для ФОМ. Пока что получилось больше в стиле «Вы знали, что можно так?» - «Нет, но это очень здорово, мы будем пользоваться этим форматом». Я слежу за публичными комментариями в СМИ тех экспертов, которые приходили к нам. Их слова созвучны идеям, что предлагали участники экспедиции.

В рамках публичных защит мы старались в большей степени стать площадкой для диалога, показать, как можно активизировать творческий потенциал собственной молодежи для решения нетривиальных и сложных задач, привести пример другого взгляда на известную ситуацию. Есть такой страх у сограждан, что кто-то приедет из Москвы и неправильно спасет Россию. Это не наша задача. Да на самом деле этого в принципе не случится по ряду объективных причин, одна из которых - чтобы давать адекватные и подходящие региону рекомендации, строить планы и стратегии, нужно понимать регион, а это лучше всего делают сами местные жители. И если именно ты знаешь свой регион - ты в нем можешь свободно действовать.

- В анонсе экспедиции упоминалось такое понятие, как «точка сборки» местных сообществ». Что это? Удалось ли их найти в Псковской области?

- Этой теме посвящен проект студентов ВШЭ Анастасии Лукиной и Лады Литвиной. Они выбрали своей темой молодежные сообщества Пскова. И размышляли на тему близкую проекту LiveTemp, как упростить коммуникацию людей и места. По нашему общему мнению, это всегда происходит через какую-то общую активность, Анастасия и Лада предложили такие варианты: фестиваль комиксов определенной тематики «как Довмонт проснулся в 2017 году или как княгиня Ольга воюет с древлянами в фейсбуке». Как бы это ни банально звучало, но история не умирает, если она живая. Делать что-то вместе, вместе друг с другом, вместе с тем пространством, в котором ты живешь - вот что такое «точка сборки местного сообщества». Ничего сверхестественного или невозможного.

И все проекты участников такие, это становится ясно, если просто пролистать наш сборник.

- На презентации проектов участников экспедиции в августе 2017 года звучало такое понятие, как «код города», который нужно «разгадать» исследователям. Что понимается под этим «кодом»? Есть ли успешные примеры его «разгадывания» в других городах?

- Исследование, и не важно, социологическое оно, журналистское или визуальное, - это всегда про то, что есть загадка и, если поискать как следует, есть разгадка или даже несколько ее вариантов.

Есть код ДНК, он объективно существует. Он еще не расшифрован полностью, ученые-генетики продолжают работу. «Код города» - это урбанистическая метафора. Есть ли примеры удачных проектов городских исследований? Это не совсем вопрос моего профиля, но тут мне на выручку пришел один из кураторов нашей псковской экспедиции Александр Стрепетов, Высшая школа урбанистики ВШЭ. Да, этой теме посвящают диссертации, статьи и книги. Одной из лучших книг, пожалуй, является «Собственная логика городов», написанная немецкими социологами. Отечественные специалисты, например Дмитрий Замятин, тоже активно занимаются вопросами геокультурного брендинга территорий и гуманитарной географией. По мере наших возможностей, ФОМ и проект «Заповедник» тоже вносят свой не настолько строго академический, но вклад.