Госдума РФ намерена обязать размещать кинотеатры на нижних этажах торговых центров

16:08, 02 апреля 2018, ПАИ

Государственная Дума РФ планирует обязать владельцев торгово-развлекательных центров размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах зданий. Об этом в эфире «России-1» заявил замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, сообщает ТАСС.

«Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры — ред.) уже приступят к соответствующей реорганизации», — заявил Анатолий Выборный.

Кроме того, он сообщил, что законодатели планируют усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, что 25 марта в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок.