Укравшего алкоголь псковича задержала Росгвардия

14:33, 02 апреля 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области .

31 марта около 16:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине по улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.