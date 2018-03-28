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Укравшего алкоголь псковича задержала Росгвардия

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области . 

31 марта около 16:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине по улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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