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Псковичи стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе в Эстонии

Псковичи стали призерами 30-го международного турнира по греко-римской борьбе, который прошел 30-31 марта в Таллине (Эстония).

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 205 команд 28 стран. Соревнования прошли на 15 борцовских коврах.

1 место занял пскович Иван Дербенцов («Лидер» - СШ 19), который одержал 8 побед. Вторым стал Владимир Поляков («Лидер» - ЦСП СШ 1), а Игорь Григорьев («Лидер» - ПТУ 23) - третьим.

Данные спортсмены ведут подготовку к участию в первенстве России до 21 года 5-8 апреля в Уфе и в первенстве России до 16 лет 16-20 мая в Элисте.

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