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Политика

Дмитрий Медведев предложил публиковать тарифы на жилищные услуги

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний, передает РИА Новости.

«Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?»  — сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Заместитель главы правительства Дмитрий Козак на заседании отметил, что по итогам мониторинга цен на жилищные услуги оказалось, что они могут отличаться в десятки раз в рамках одного населенного пункта.

«Совсем недавно завершили мониторинг стоимости жилищных услуг по всей стране… Результаты этого мониторинга показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз…», — рассказал Дмитрий Козак.

РИА Новости отмечает, что ранее на этом же совещании премьер-министр заявил, что подписал постановление, которое меняет «некоторые правила» в сфере управления многоквартирными домами. Дмитрий Козак пояснил, что постановление, в том числе, устанавливает дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими компаниями.

«Все, что касается прежде всего регулирования тарифов на жилищные услуги, обоснования. Это все должно быть в каждом подъезде каждого дома для того, чтобы жители могли знать», – добавил он.

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