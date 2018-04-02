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Общество

Сбор апельсинов для детей с ослабленным здоровьем и пенсионеров объявлен в Пскове

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста предлагает местным жителям принять участие в благотворительной акции «Веселый витамин».

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, акция проводится для того, чтобы собрать апельсины – фрукты с богатым содержанием витаминов – для 125 детей с ослабленным здоровьем, которые воспитываются в псковском детском саду №30 «Жемчужинка», а также для детей из малообеспеченных семей и пожилых подопечных – участников программ и проектов Псковского Красного Креста.

«Мы думаем, для вас не трудно будет передать в Красный Крест по одному апельсину, чтобы поделиться здоровьем с маленькими детьми и пожилыми. Мы будем очень признательны вам, если вы сможете помочь собрать как можно больше фруктов!» - обратились сотрудники Красного Креста к псковичам.

Акция по сбору апельсинов продлится с 2 по 12 апреля, итоговое мероприятие состоится 13 апреля. О возможности принять участие в акции можно сообщить по электронной почте youthrc.psk@gmail.com или по телефону (8112) 72-09-11, 72-20-88.

Итогом акции станет Весенний праздник для воспитанников детского сада №30 «Жемчужинка», который подготовили студенты коледжа ПсковГУ. Они от имени Красного Креста и всех участников акции передадут апельсины воспитанникам детского сада, а медицинские сестры милосердия и социальные работники Псковского Красного Креста адресно вручат фрукты подопечным организации.

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