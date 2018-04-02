Первенство СЗФО по самбо пройдет с 6 по 9 апреля в Псковской области

15:38, 02 апреля 2018, ПАИ

С 6 по 9 апреля в Псковской области в деревне Борисовичи Псковского района на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» пройдет Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Всероссийскую федерацию самбо.

В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборных команд субъектов Северо-Западного федерального округа. Ожидается около 600 самбистов. Участники приедут из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми. Псковскую область представят более 90 спортсменов.

Главным судьей Первенства СЗФО выступит судья всероссийской категории Павел Романов. Соревнования пройдут среди юношей и девушек в личном и командном зачетах в двух возрастных группах: 13–14 и 15–16 лет. По их результатам состоится отбор спортсменов для участия в Первенствах России этого года.

Организаторами мероприятия являются Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Пскова, региональное отделение Всероссийской федерации самбо и псковская детско-юношеская школа «Мастер».