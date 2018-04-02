Александр Котов о предварительном голосовании за кандидатов в губернаторы: Мы будем учитывать выбор президента

15:19, 02 апреля 2018, ПАИ

«Единая Россия» будет учитывать выбор главы государства при проведении предварительного голосования по определению кандидата от партии на должность губернатора Псковской области. Об этом заявил председатель Псковского облсобрания депутатов, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства», - сказал Александр Котов.

Он напомнил, что ПГ по определению кандидата от «Единой России» на пост главы региона пройдет в рамках партийной конференции, голосование будет тайным и будет являться процедурой выдвижения. «Это дополнительный способ поддержки. Тем самым мы подчеркиваем, что наша партийная организация с помощью делегатов конференции делает свой выбор в пользу кандидата», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».

Перед этим кандидаты на должность губернатора должны будут провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений партии. «Им придется проходить муниципальный фильтр, а это предполагает сбор подписей депутатов представительных органов местного самоуправления. И поскольку наш кандидат будет выдвигаться от партии, то члены депутатских фракций «Единой России» своими подписями будут оказывать поддержку для того, чтобы он мог преодолеть этот муниципальный фильтр», - пояснил председатель регионального парламента.

Напомним, что 1 апреля на базе «Динамо» в Печорском районе на выездном заседании Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Михаил Ведерников впервые объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области. С октября 2017 года Михаил Ведерников руководит регионом с приставкой «временно исполняющий обязанности». Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2018 года. Точная дата будет определена летом.