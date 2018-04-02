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Общество

Туристическая полиция появится в городах проведения ЧМ по футболу 2018

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с решением министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля», - отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, сообщается, что ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции.

Отмечается, что комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение. Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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