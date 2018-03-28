Угонщика Kia Sorento задержали великолукские полицейские

15:21, 02 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала мужчину, который разыскивался по подозрению в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 27 марта от дома по проспекту Гагарина неизвестный угнал Kia Sorento. Владелица иномарки заявила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка обнаружили машину в деревне Рыканово Великолукского района. В угоне подозревался безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний великолучанин. Он находился в розыске. В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска и ГИБДД, подозреваемый задержан. Ведется расследование.