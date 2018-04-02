Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Гдовском районе

16:29, 02 апреля 2018, ПАИ

В Гдовском районе полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 марта в Гдовском районе на трассе Лядцы - Любимец полицейские остановили автомобиль «Тойота». Выяснилось, что иномаркой управлял 25-летний житель Гдовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомни, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.