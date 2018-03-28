Безработный судимый великолучанин украл продукты из магазина

17:06, 02 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали безработного местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 30 марта в магазине по проспекту Гагарина неизвестный мужчина похитил продукты питания и попытался скрыться. Получив сообщение о данном происшествия, наряд патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, 31-летний великолучанин.

Похищенное изъято. Проводится проверка.