Безопасность пассажирских перевозок проверяют сотрудники ГИБДД в Пскове

17:07, 02 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД проверяют выполнение требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 26 марта по 4 апреля проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности перевозок, в том числе организованных групп детей в дни весенних каникул.

Основными задачами являются осуществление контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами. В ходе операции будут проверяться организация допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие права управления транспортным средством соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и конкретном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов, строгое соблюдение правил перевозки пассажиров.