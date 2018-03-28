Фальшивые 100 долларов изъяты в Пскове
В одном из финансовых учреждений Пскова 31 марта сотрудники полиции обнаружили поддельные 100 долларов США. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Кроме того, стражи порядка в магазине на улице Труда в Пскове изъяли поддельную пятитысячную купюру.
По данным фактам ведутся проверки.
В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.