Фальшивые 100 долларов изъяты в Пскове

15:28, 02 апреля 2018, ПАИ

В одном из финансовых учреждений Пскова 31 марта сотрудники полиции обнаружили поддельные 100 долларов США. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, стражи порядка в магазине на улице Труда в Пскове изъяли поддельную пятитысячную купюру.

По данным фактам ведутся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.