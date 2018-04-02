Все неналоговые сборы предлагается включить в Налоговый кодекс

17:30, 02 апреля 2018, ПАИ

В министерстве финансов России предложили включить отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин, сообщает ТАСС.

«Надо посмотреть какие, определиться, и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Например, курортный сбор, но он явно не будет первым, так как идет в качестве эксперимента», - сказал Илья Трунин.

Он также отметил, что ведомство рассматривает возможность включения в Кодекс большей части сборов, в том числе экологического или утилизационного, после соответствующей оценки и консультации с компаниями, которые их платят.