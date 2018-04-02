Опочанин угнал машину у друга, чтобы съездить за алкоголем

16:17, 02 апреля 2018, ПАИ

В Опочецком районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 1 апреля в деревне Глубокое Опочецкого района двое местных жителей распивали спиртное. Когда хозяин заснул, гость взял ключи от его автомобиля ВАЗ-2121 и решил съездить за очередной порцией алкоголя. Однако, он не справился с управлением и у деревни Паново Опочецкого района и съехал в кювет. Здесь мужчина бросил легковушку и отправился домой. Владелец обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка задержали угонщика, которым оказался 40-летний безработный мужчина. Машину обнаружили с техническими повреждениями. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.