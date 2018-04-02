0
18:33
Карантин в псковских школах объявлен не будет
18:11
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
18:06
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости
17:30
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
17:28
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
17:25
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке
16:58
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018»
Еще новости
Общество

Псковичи стали серебряными и бронзовыми призёрами эстонского турнира по футболу

Псковские футболисты в возрастной группе U-15 (2003 год рождения) стали серебряными и бронзовыми призёрами Международного футбольного турнира «Hillar Otto Memorial 2018», который состоялся в Тарту (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Главный приз оспаривали десять юношеских футбольных команд, представляющих Эстонию, Финляндию и Россию, которые на первом этапе были разделены на две группы. В полуфинальную стадию турнира выходили по две лучшие команды из каждой группы.

В результате серебро завоевали воспитанники псковской спортшколы по футболу «Стрела» (тренер Василий Тихонов), бронзу - команда ФК «Псков-747» (тренер Андрей Дмитриев). Первенство одержала команда из Финляндии «GrIFK».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Карантин в псковских школах объявлен не будет
02 апреля 2018
Карантин в псковских школах объявлен не будет 1
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
02 апреля 2018
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости
02 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости 1
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
02 апреля 2018
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать 3
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
02 апреля 2018
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке
02 апреля 2018
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке 2
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018»
02 апреля 2018
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018» 1
Международный этно-гастрономический форум пройдет с 19 по 21 апреля в Пскове
02 апреля 2018
Международный этно-гастрономический форум пройдет с 19 по 21 апреля в Пскове

Идет загрузка...