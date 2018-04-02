Областная выставка «За всякое дело берись умело!» откроется в Пскове 3 апреля

18:00, 02 апреля 2018, ПАИ

Дом детства и юношества «Радуга» проводит областную выставку декоративно-прикладного и изобразительного творчества «За всякое дело берись умело!», посвященную 100-летию системы дополнительного образования в России. Открытие выставки состоится 3 апреля в 14:00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10).

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, проведение выставки направлено на развитие творческого потенциала детей и подростков, сохранение отечественной культуры, формирование любви к родному краю, гордости за культурное наследие России.

На конкурсный отбор были представлены около 400 работ учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования из 20 районов Псковской области: Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Плюсского, Печорского, Порховского, Псковского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского, Великих Лук и Пскова.

В экспозиции представлены лучшие работы участников (возраст от 5 до 18 лет), прошедшие предварительный отбор. «Название выставки «За всякое дело берись умело!» выбрано не случайно. Предлагалось участникам дать более широкие возможности для творчества. Рисунки и батики, вышитые картины и панно из войлока, макеты кораблей и резьба по дереву, керамика и соленое тесто, резьба и росписи по дереву, бисерные изделия и флористика, авторские куклы и мягкие игрушки – всё это разнообразие представлено на выставке», - отметили в учреждении.

Жюри ещё предстоит подвести итоги и определить победителей в двух конкурсных номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». Выставка продлится до 15 апреля.