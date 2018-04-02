Посетить выставку экслибрисов Александра Шершнёва смогут псковичи с 6 апреля

18:18, 02 апреля 2018, ПАИ

В Центральной городской библиотеке с 6 апреля будет проходить выставка экслибрисов известного псковского графика Александра Шершнёва (10 августа 1954 - 7 апреля 2008).

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на выставке будет представлено 100 экслибрисов, которые Александр Шершнёв подарил библиотеке.

«Этой выставкой мы приносим дань любви и памяти замечательному псковичу и талантливому художнику – графику, чье имя было известно не только в Пскове. Александр Шершнев работал в технике гравюры на пластике и являлся участником более чем 130 международных выставок в Японии, Канаде, Болгарии, Чехословакии, Италии, Бельгии, Германии, Англии, Мексике, Аргентине, Монголии, Польше, Турции, США и на Кубе. Занимался издательской деятельностью - проиллюстрировал 27 книг. Разрабатывал графическую символику для 25 городских и областных праздников, в том числе и Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.. Награжден дипломом Российской Академии художеств за вклад в искусство», - сообщили в библиотеке.

Отмечается, что выставка будет проходить в рамках проекта «Из улицы в улицу», посвященного 600-летию улицы Конной. Каждый пришедший на выставку 6 апреля станет счастливым обладателем небольшого издания с гравюрами Александра Шершнева.