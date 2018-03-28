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Контрабанду сигарет на 78 тысяч пресекли псковские пограничники

В железнодорожном пункте пропуска через государственную границу «Себеж» должностные лица Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного перемещения на территорию сопредельного государства партии незадекларированной табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления. 

В пункт пропуска прибыл грузовой состав, следующий по маршруту Москва - Рига. Все вагоны были без нарушения средств таможенной идентификации, но у пограничников имелась информация о возможном наличии контрабанды в одном из них. Это послужило основанием для проведения совместного с представителями Псковской таможни досмотра. В результате в вагоне с минеральными удобрениями специалисты обнаружили более 2200 пачек сигарет белорусского производства. Их предварительная оценочная стоимость составила порядка 78 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия в установленном российским законодательством порядке переданы специалистам таможенной службы для проведения проверки и принятия правового решения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к данной противоправной деятельности лиц.

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