11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018»

16:58, 02 апреля 2018, ПАИ

Участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018» стали 11 псковичек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Первая пятёрка участниц конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018»:

Участница № 1 - София Сопелева.

«Я София Сопелева. Мне 16 лет. Я учусь в средней общеобразовательной школе №3 в 9 классе. Увлекаюсь фитнесом и модельной сферой. С детства увлекаюсь бисером, вышиванием, рисованием. С 7 до 10 лет занималась танцами. В 2016 году прошла обучение в модельном агентстве Sigma и продолжаю заниматься в этой сфере. Больше всего времени я уделяю спорту. Я занимаюсь фитнесом в студии «Мадави».

Спорт - неотъемлемая часть моей жизни. Спорт формирует во мне внутренний стержень-это способ самовыражения, способ достигнуть своих вершин и целей. В свободное время я провожу детям мастер-классы и являюсь активистом в школе. Люблю работать с фотографами, визажистами и с мастерами своего дела. На конкурс я пришла для самореализации, проявить свои таланты и качества, которыми я обладаю, стать более уверенной в себе, найти новые знакомства и получить положительные эмоции».

Участница № 2 – Ольга Афанасова.

«Меня зовут Ольга, мне 24 года. По профессии юрист. Я очень разносторонний человек. Занимаюсь спортом, прошла курс для работы тренером на групповых занятиях, некоторое время трудилась в этом направлении. Нравится фотографироваться, примерять на себе необычные и новые образы. Нравится поэзия, сама пишу стихи. Люблю активный отдых, а также приобретать знания и навыки. Именно поэтому и решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Супер-фитнес 2018». От участия хочу получить новый опыт, яркие эмоции и общение с интересными и талантливыми людьми».

Участница № 3 – Кристина Иванова.

«Привет! Меня зовут Кристина. Я окончила музыкальную школу с красным дипломом, специализируюсь на клавишных инструментах и вокале. С детства занимаюсь спортом. Получила танцевальный опыт в таких направлениях, как dancehall, reggaeton, booty dance.

С радостью пробую новые направления. Недавно увлеклась фитнесом. В общем, я очень разносторонняя личность. Я пришла на конкурс «Мисс Супер-Фитнес», чтобы доказать своим сверстникам, что лучше тратить время на развитие себя, нежели попросту лежать на диване. Своим примером я хочу замотивировать «домолюбов» на занятие спортом, а также убедить, что женская спортивная фигура-это красиво, женственно, к этому стоит стремиться. Спорт придаёт уверенности в себе. Также я считаю, что этот конкурс помогает раскрыться, обрести новые знакомства, да и просто весело провести время».

Участница № 4 – Анастасия Денисюк.

«Меня зовут Анастасия! Мне 20 лет, я учусь в Псковском государственном университете, на факультете «менеджмент», профиль – «логистика». Всю жизнь я занималась различными видами деятельности. Полгода назад я осваивала вёрстку сайтов, программирование на различных языках, но впоследствии мне стало менее интересно, и я бросила. Также в 2017 году я самостоятельно занималась стретчингом, вполне успешно. Год групповых занятий по направлению «Зумба», полгода занятий «Кроссфит» и «Табата».

На конкурс решила прийти и найти себя! И я хочу сказать, что я сделала это! Я очень хочу танцевать и после конкурса обязательно начну заниматься танцами! Также я получаю огромное удовольствие от занятий в спортзале! Ведь движения - это жизнь!»

Участница № 5 – Кристина Нетёсова.

«Меня зовут Кристина. Мне 17 лет. Я учусь в колледже ПсковГУ на менеджера гостиничного сервиса. Увлекаюсь 13 лет танцами и закончила 9 лет театрального класса. Я люблю танцевать, придумывать свои танцы, путешествовать и петь. Сейчас занимаюсь фитнесом. Я считаю, что я позитивная, активная, целеустремлённая, добрая, трудолюбивая и общительная. В свободное время я занимаюсь тем, что снимаю разные видео, гуляю, хожу в фитнес. Я решила участвовать в этом конкурсе, чтобы совершенствовать себя, получить эмоции, завести новые знакомства!»