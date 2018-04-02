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Общество

Завершилась акция Псковского Детского фонда «Вторая жизнь вещам»

Подошла к концу традиционная благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», которая длилась с начала февраля по конец марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Детский фонд постарался привлечь внимание общественности к простому способу оказания помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции сотрудники псковских организаций собирали обувь, одежду, игрушки и предметы первой необходимости для семей с детьми и централизованно доставляли вещи в фонд. Вместе с грузом помощи передавались и продукты питания длительного хранения.

Каждый раз к благотворительной акции присоединяются новые организации и коллективы города: химчистка «Весна», батутный центр «Air Plaza», ОАО институт «Псковгражданпроект», гостиница «Транзит», нотариальная палата Псковской области; образовательные учреждения: детский сад «Лучик», ученики школ № 11, 24, вечерней школы №1, лицея «Развитие»; общественные организации: региональное отделение Всероссийского общества слепых, сообщество жён военнослужащих Пскова и другие жители. 

Как только на склад поступала одежда и обувь, волонтеры Детского фонда формировали вещевую помощь для отправки самым нуждающимся семьям. Благодаря директору торговой фирмы «Европак» Людмиле Семеновой у Детского фонда есть возможность оправлять вещевую помощь в надежных пластиковых пакетах. Также Детский фонд выражает благодарность Константину Федорову (ООО «Элкон-Трейд») и Николаю Рассадину (ООО «Империал») за предоставленные мешки для вещевой помощи.

Напомним, что сотрудники фонда круглый год принимают вещи, которые могли бы пригодиться семье с детьми: детские одежду и обувь, книжки, канцелярские принадлежности, средства гигиены. Полный список можно найти здесь

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