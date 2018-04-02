2
18:33
Карантин в псковских школах объявлен не будет
18:11
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
18:06
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости
17:30
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
17:28
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
17:25
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке
16:58
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018»
Еще новости
Общество

Иван Цецерский: Необходимо организовать празднование Дня Победы на высоком уровне

«Необходимо организовать празднование Дня Победы на высоком уровне», - заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе координационного итогового совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти, которое состоялось сегодня, 2 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов рассказал о культурно-массовых мероприятиях, которые проходили на территории Пскова в прошлом месяце и доложил о подготовке к празднованию Дня Победы. «С нашей стороны все подготовлено, осталось обсудить план мероприятий и утвердить его», - рассказал Юрий Мартынов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил всем ведомствам и службам мобилизоваться в преддверии больших праздников.

Кроме того, в ходе совещания о своей работе доложил заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Иванов. Он рассказал, что в городе было проведено порядка 40 спортивных мероприятий: из наиболее крупных - соревнования, посвященные памяти 6 роты и Межрегиональный турнир по художественной гимнастике памяти князя Александра Невского.

Начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева рассказала о том, что март месяц был направлен на подготовительные мероприятия по формированию областной программы по переселению граждан из аварийного жилья, совместно с фондом содействия реформирования ЖКХ.

Также на совещании рассмотрели вопросы подготовки и проведения весеннего месячника по уборке города. Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров рассказал о том, что в УГХ уже поступают первые заявки от организаций и жителей города на уборку территории.

«В работах будут задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах. Особое внимание будет уделено уборке территорий кладбищ и памятников культуры. Кроме того, в рамках месячника 28 апреля объявлен общегородской субботник», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Карантин в псковских школах объявлен не будет
02 апреля 2018
Карантин в псковских школах объявлен не будет 1
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
02 апреля 2018
Врио губернатора поручил муниципалитетам в течение двух недель провести анализ ситуации в садоводствах
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости
02 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости 1
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
02 апреля 2018
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать 3
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
02 апреля 2018
Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке
02 апреля 2018
Песни кузнеца Евгения Вагина прозвучат 14 апреля в Псковской областной библиотеке 2
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018»
02 апреля 2018
11 девушек стали участницами конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018» 1
Международный этно-гастрономический форум пройдет с 19 по 21 апреля в Пскове
02 апреля 2018
Международный этно-гастрономический форум пройдет с 19 по 21 апреля в Пскове

Идет загрузка...