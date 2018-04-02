Иван Цецерский: Необходимо организовать празднование Дня Победы на высоком уровне

18:24, 02 апреля 2018, ПАИ

«Необходимо организовать празднование Дня Победы на высоком уровне», - заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе координационного итогового совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти, которое состоялось сегодня, 2 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов рассказал о культурно-массовых мероприятиях, которые проходили на территории Пскова в прошлом месяце и доложил о подготовке к празднованию Дня Победы. «С нашей стороны все подготовлено, осталось обсудить план мероприятий и утвердить его», - рассказал Юрий Мартынов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил всем ведомствам и службам мобилизоваться в преддверии больших праздников.

Кроме того, в ходе совещания о своей работе доложил заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Иванов. Он рассказал, что в городе было проведено порядка 40 спортивных мероприятий: из наиболее крупных - соревнования, посвященные памяти 6 роты и Межрегиональный турнир по художественной гимнастике памяти князя Александра Невского.

Начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева рассказала о том, что март месяц был направлен на подготовительные мероприятия по формированию областной программы по переселению граждан из аварийного жилья, совместно с фондом содействия реформирования ЖКХ.

Также на совещании рассмотрели вопросы подготовки и проведения весеннего месячника по уборке города. Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров рассказал о том, что в УГХ уже поступают первые заявки от организаций и жителей города на уборку территории.

«В работах будут задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах. Особое внимание будет уделено уборке территорий кладбищ и памятников культуры. Кроме того, в рамках месячника 28 апреля объявлен общегородской субботник», - добавил он.