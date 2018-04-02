Около 900 детей планируют принять дополнительно детские сады Пскова в сентябре

17:22, 02 апреля 2018, ПАИ

В сентябре в Пскове детские сады планируют принять дополнительно около 900 детей. Об этом заявила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в ходе координационного совещания главы города Ивана Цецерского с должностными лицами администрации муниципалитета, которое состоялось сегодня, 2 апреля.

«В этом году мы выпускаем 2100 воспитанников из дошкольных учреждений, а на очереди на сегодняшний день уже 2900. К сентябрю данный показатель увеличится. Мы будем пытаться искать дополнительные возможности по переоборудованию помещений в дошкольных учреждениях, чтобы разместить всех», - добавила Анна Кузыченко.