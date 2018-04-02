Владельцы иностранных автомобилей, прибывшие в Псковскую область, задолжали почти 5 млн рублей таможенных платежей

18:31, 02 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни и УГИБДД УМВД России по Псковской области провели совместный профилактический рейд, направленный на выявление, пресечение и профилактику правонарушений, связанных с распоряжением, пользованием и управлением транспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в результате рейда проверено 15 транспортных средств с иностранной регистрацией. Задержано 3 автомобиля: Nissan Maxima, Audi A6 и Renault Logan, незаконно перемещенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза через таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни (российско-латвийская граница), без уплаты соответствующих таможенных платежей с использованием недействительных документов ГИБДД. Транспортные средства изъяты и помещены в зону таможенного контроля. По данным фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности.

Также в марте Псковская таможня возбудила 2 уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ по фактам организации незаконного перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза через таможенный пост МАПП Бурачки двух иностранных транспортных средств Rolls Royce Silver Spirit и Cadillac Fleetwood Brougham без уплаты соответствующих таможенных платежей. Данные транспортные средства изъяты и помещены в зону таможенного контроля. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по данным уголовным делам составила 4 млн 896 тысяч 349 рублей 37 копеек.