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Общество

Владимир Воробьев: Паводковая обстановка в Пскове не представляет никаких угроз

Паводковая обстановка в Пскове на сегодняшний день не представляет никаких угроз, ситуация находится под контролем. Об этом заявил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Пскова Владимир Воробьев, сегодня, 2 апреля, в ходе координационного совещания у главы города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. По его словам, основной задачей комитета на апрель является подготовка к паводковому периоду. 

Руководитель комитета напомнил, что со 2 апреля введен запрет выхода на лед в городской черте. «На сегодняшний день толщина льда на городских водоемах составляет 25-30 см, а за пределами города - до 10 см. В связи с дождливыми погодными условиями толщина льда за эту неделю будет активно уменьшаться», - подчеркнул Владимир Воробьев.

Также он рассказал, что комитет разработал план противопожарных мероприятий. В данный момент происходит обследование территорий, граничащих с лесами. Кроме того, он отметил, что за март были зарегистрированы 9 пожаров, основная причина которых - неисправность электросетей и нарушение правил пожарной безопасности.

Владимир Воробьев проинформировал, что за отчетный период в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили 3  тыс. 830 обращений, из которых 2 тыс. 540 связаны с городским хозяйством.

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