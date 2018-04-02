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Общество

К апрельской волне сдачи ЕГЭ готовится Управление образования Пскова

Управление образования администрации Пскова готовится к апрельской волне сдачи ЕГЭ, а также к ОГЭ для учащихся 9-х классов. Об этом 2 апреля, в ходе координационного совещания главы города с должностными лицами администрации муниципалитета рассказала начальник Управления образования Анна Кузыченко, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам Анны Кузыченко, в рамках подготовки к ЕГЭ было закуплено компьютерное оборудование для оснащения пунктов проведения экзаменов. Частично оборудование уже получено и установлено. «Непосредственно к 24 апреля, когда пройдет первое общероссийское тестирование в рамках ЕГЭ, оборудование будет полностью установлено», - подчеркнула она.

Начальник Управления также отметила, что в марте состоялось несколько тренировочных ЕГЭ и проводилась досрочная сдача ЕГЭ для выпускников прошлых лет на базе вечерних школ, которые прошли достаточно успешно.

Кроме того, она рассказала, что во время весенних школьных каникул работали лагеря с дневным пребыванием детей на базе учебных учреждений: «В связи с трагедией в Кемерово, псковские школьные лагеря посетили надзорные органы на предмет пожарной безопасности, по итогам проверки никаких нареканий не было».  

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