Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать

17:30, 02 апреля 2018, ПАИ

В новый состав Молодежного парламента (МП) при Псковском областном Собрании депутатов вошли «активные ребята» с «огнем в глазах». Об этом Псковскому агентству информации заявил заместитель председателя МП Артур Евтеев. «Хочется надеяться, что этот огонь останется в их глазах до конца, и активность будет проявлять большинство членов Молодежного парламента», - добавил он.

«Задачей третьего состава МП было перезапустить проект. И он с нею справился. В четвертый состав пришли уже не те, кто хочет получить от Молодежного парламента портфели и документы, а те, кто готов работать», - уверен Артур Евтеев.

Говоря о встрече, которая состоялась 1 апреля у членов Молодежного парламента с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, Артур Евтеев заявил, что «состоялся конструктивный диалог» и «не было никакой стены». На встрече глава региона анонсировал свой проект «Команда 2018», призванный объединить неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию Псковской области

Он также подчеркнул, что именно отвечая на вопросы членов молпарламента Михаил Ведерников впервые объявил о намерении участвовать в выборах губернатора Псковской области.