Карантин в псковских школах объявлен не будет
Администрация Пскова приняла решение не объявлять карантин в школах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования администрации Пскова.
По итогам мониторинга в общеобразовательных организациях Пскова, процент детей, находящихся на больничном равен 8%. Карантин объявляется при показателе от 20%. В связи с этим карантин в школах объявлен не будет.
Отметим, что данный вопрос остается на контроле Управления образования администрации Пскова.