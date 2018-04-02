Псковские садоводства получат деньги на возмещение затрат на благоустройства и пожарную безопасность

17:50, 02 апреля 2018, ПАИ

В этом году садоводческим товариществам региона по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будут выделены 2,5 млн рублей. Эти деньги пойдёт на возмещение затрат по части проектов благоустройства, обеспечение пожарной безопасности и приобретение контейнеров для отходов. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в ходе первого заседания рабочей группы по садоводствам под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которая проходит сегодня, 2 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Романова, в Псковской области функционируют 484 садоводческих товарищества, 240 из них расположены в Псковском районе, 182 – в Великолукском. При этом он отметил, что многие участки в регионе не используются по назначению по причине неопределенности органа исполнительной власти по координации деятельности садоводческих товариществ.

Кроме того, начальник управления по сельскому хозяйству региона рассказал, что на территориях садоводческих товариществ были отремонтированы 23 километра дорог, а также силами садоводов ликвидированы 30 свалок. 23 товарищества получили финансовую поддержку по программе 2013 года, еще 14 – в рамках программы 2014 года.