Псковские садоводы рассказали, чего ждут от работы комиссии при врио губернатора

17:53, 02 апреля 2018, ПАИ

Псковские садоводы рассказали, чего ждут от работы комиссии по садоводствам под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с первого заседания рабочей группы, которая проходит сегодня, 2 апреля.

Председатель Псковской областной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко акцентировала внимание на том, что нужно определить орган, который будет заниматься проблемами садоводов, провести работу с муниципалитетами, Псковом, Великими Луками и волостями, где есть СНТ, а также обсудить вопрос об освобождении от налога на земли общего пользования. Анна Войченко считает, что по этим муниципалитетам нужно снизить ставку земельного налога до 0,1, пока остаётся такая высокая кадастровая стоимость. «Я считаю, что, скорее всего, это реально сделать по закону за 3 года», - добавила Анна Войченко.