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Гость украл у великолучанки ноутбук и телефон

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в квартирной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД  России по Псковской области.

По имеющимся данным, утром 30 марта из квартиры дома по улице Липецкой у 35-летней женщины были похищены ноутбук и мобильный телефон. Великолучанка обратилась за содействием в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Выяснилось, что это один из гостей потерпевшей - 30-летний безработный горожанин. Возбуждено уголовное дело. В  ходе обыска часть похищенного изъята.

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