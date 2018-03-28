Гость украл у великолучанки ноутбук и телефон

17:51, 02 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в квартирной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, утром 30 марта из квартиры дома по улице Липецкой у 35-летней женщины были похищены ноутбук и мобильный телефон. Великолучанка обратилась за содействием в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Выяснилось, что это один из гостей потерпевшей - 30-летний безработный горожанин. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.