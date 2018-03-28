Кражи телефонов и колёс раскрыла полиция в Плюссе и Великих Луках

18:08, 02 апреля 2018, ПАИ

В Плюссе и Великих Луках полиция раскрыла кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 31 марта в поселке Плюсса с прилавка магазина по улице Ленина был украден мобильный телефон. В этой краже подозревается 66-летний житель Плюсского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках ночью 1 апреля у дома по проспекту Гагарина с ВАЗ-2115 злоумышленники сняли два колеса. В краже подозреваются безработные 21-летний и 19-летний жители Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Днем 31 марта из помещения организации по тому же проспекту у мужчины украли мобильный телефон. В этом хищении подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 24-летний житель поселка Бежаницы. Ведется его розыск.