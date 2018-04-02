Михаил Ведерников о вопросах, связанных с псковскими садоводствами: Нужно наводить порядок

17:52, 02 апреля 2018, ПАИ

«Нужно наводить порядок», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, резюмируя выступления руководителей общественных организаций садоводов на первом заседании специальной рабочей группы, созданной при главе региона.

Врио отметил, что нужно «установить элементарные требования для содержания всех садоводств» и внести их в протокол заседания. Он отметил, что в ближайшее время регион получит из резервного фонда правительства 200 миллионов рублей, которые планируется направить на ремонт дорог. Большая часть из них будет направлена на дороги внутри муниципалитетов. Тем не менее, отметил глава региона, можно будет учесть и интересы садоводческих товариществ. Также Михаил Ведерников пообещал, что после того, как будет сформирована соответствующая заявка, средства будут выделены на сбор мусора и обеспечение пожарной безопасности в садоводствах.

Глава региона отметил, что органом исполнительной власти региона, отвечающих за вопросы, связанные с садоводствами, станет областное управление сельского хозяйства.

Напомним, 14 марта состоялась первая встреча Михаила Ведерникова с представителями садоводческих объединений Псковской области. Дачников на ней представляли руководители профильных общественных организаций, комиссии по садоводствам и Ассоциации садоводов. На встрече было принято решение создать специальную рабочую группу по данной проблематике.