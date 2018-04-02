Михаил Ведерников поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости по каждой волости

18:06, 02 апреля 2018, ПАИ

Михаил Ведерников поручил проработать вопрос по ставке кадастровой стоимости по каждой волости в отдельности

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках первого заседания рабочей группы по садоводствам, которое проходит сегодня, 2 апреля, поручил проработать вопрос снижения ставки кадастровой стоимости земли по каждой волости региона в отдельности. Об этом с заседания передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, сейчас на территории города принята ставка в 0,2, но существуют льготы для отдельных категорий граждан (сироты, инвалиды и ветераны). «Люди платили 21 рубль, а сейчас 692 рубля. Средняя стоимость 848 рублей. Не такая критичная ситуация с учетом льгот», - подчеркнул Александр Братчиков.

Председатель комитета по управлению Государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева отметила, что при наступлении «налоговых каникул» отпадает необходимость понижения кадастровой стоимости. «Каникулы будут действовать до периода новой кадастр оценки до 2020 года. В принципе вопрос решается этими каникулами. С учетом волостей не все районы и волости одинаково снизили кадастровую стоимость. Рекомендуем всем, чтобы все земли садоводческих товариществ приняли решение это. В этой части мы проработаем», - добавила она.

Кроме того, Лариса Васильева заявила, что только после процедуры инвентаризации земель можно говорить о размере финансирования для межевания и вычленения земель общего пользования и неприватизированных земель.

«Надо провести контрольно-надзорное мероприятия на предмет использования земель участков по назначению», - заключила Лариса Васильева.