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Общество

Рособрнадзор опровергает информацию о переносе сроков проведения экзаменов в основной период ЕГЭ-2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровергает появившуюся в сети Интернет информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и математике во время основного периода ЕГЭ 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Министерства образования и науки Российской Федерации сроки: основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня – 30 мая, математике профильного уровня – 1 июня, русскому языку – 6 июня.

«Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам», - заявил заместитель министра образования и науки – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.

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