Дочь сотрудника ИК-5 стала победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2018»

19:44, 02 апреля 2018, ПАИ

В концертном зале детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018», в котором приняли участие дети сотрудников УФССП России по Псковской области, а также дети сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.

Федеральную службу исполнения наказания Псковской области представляли: дочь начальника канцелярии ИК-5 УФСИН России по Псковской области Натальи Стражевой Екатерина Стражева и дети сотрудников исправительной колонии №2 (поселок Крюки), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УФСИН России по Псковской области. Последние являются воспитанниками танцевально-гимнастического коллектива «РИТМ» при МБОУ «Крюковская СШ», они выступали с номером «Россия, мы - дети твои!».

Екатерина Стражева, воспитанница образцового коллектива спортивного бального танца «Вектор», выступала в номинации хореография со своим партнером Ярославом Геруцким с танцем «Джайв». Всего конкурс предусматривал три номинации: исполнительское мастерство, вокал и хореография.

По итогу фестиваля Екатерина Стражева заняла первое место в номинации хореография, и будет представлять наш регион на федеральном уровне Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018», который пройдет в Москве.

Все остальные участники были отмечены от руководства Федеральной службы судебных приставов Псковской области дипломами и сладкими подарками за активное участие в фестивале-конкурсе.

Организаторам конкурса является Федеральная служба судебных приставов РФ. Каждый год она предоставляет возможность поучаствовать детям в творческом фестивале, продемонстрировать свои таланты и представить регион на федеральном уровне. Главная цель конкурса - поддержка одаренных детей, оказание помощи в реализации и развитии их творческих способностей.