Кабмин поддержал инициативу ОНФ разрешить гражданам строить на собственных сельхозземлях индивидуальное жильё

19:47, 02 апреля 2018, ПАИ

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представители органов федеральной власти обсудили, как выполняются поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые касаются возможности для граждан строить индивидуальные дома на собственных землях сельхозназначения, а также предоставления бесплатного гектара земли для всех желающих без права продажи, но с правом наследования. Участники совещания озвучили возможные риски при реализации этих поручений и механизмы их устранения.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию нацелил всех ответственных лиц на дальнейшее развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Глава государства также отметил, «насколько важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, свое жилье». Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам «Форума Действий» ОНФ дал поручения профильным ведомствам. Они должны предложить изменения в законодательство, которые, во-первых, предусматривают возможность возведения жилых домов на землях сельхозназначения, а во-вторых, – возможность однократного безвозмездного получения в пользование земельного участка (не больше 1 га) для любой не запрещенной законом деятельности, без права продажи, но с правом наследования (то есть распространение проекта аналогичного «дальневосточному гектару» на всю территорию страны, как предлагает ОНФ).

«Президент Владимир Путин неоднократно поддерживал идею разрешить сельхозпроизводителям вести индивидуальное жилищное строительство на землях сельхозназначения. Однако он подчеркивал, что при этом нужно учитывать все возможные риски, предупредить спекуляции и предусмотреть защитный механизм, чтобы на этих землях не выросли коттеджные поселки, – отметила член Центрального штаба ОНФ, председатель центрального совета Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина. – То есть речь должна идти только о гражданах, которые живут на этих землях, занимаются сельскохозяйственной деятельностью и благоустраивают сельские территории, а не обо всех подряд. Сегодня правительство РФ поддерживает инициативу Народного фронта о предоставлении гражданам права строить на собственных сельхозземлях индивидуальное жилье. В Минэкономразвития идет работа над законопроектом, который как раз и касается данного вопроса. И мы продолжим совместную работу и диалог в этом направлении».

«88% граждан, опрошенных активистами ОНФ, поддерживают эту инициативу и нуждаются в ней. Ведь особенность сельских жителей состоит в том, что они живут, там, где работают», – добавил председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Вячеслав Телегин.

Эксперты отметили серьезные пробелы в действующем земельном законодательстве. Так, в 1990-х годах, когда граждане принимали решение построить собственный дом на землях сельскохозяйственного назначения, подобных ограничений по строительству еще не было. Люди построили дома, вложили деньги, а сегодня их жилье находится под угрозой сноса. В ходе проверок целевого использования земель выясняется, что по меркам нынешнего законодательства они превратились в нарушителей. Много подобных жалоб поступает из Татарстана, Башкирии, Ярославской области. А в Свердловской области один дом уже снесли, рассказал эксперт рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Александр Самохин. Участники совещания отметили, что необходимо выработать механизм защиты таких граждан, узаконивания их поселений.

Что касается вопроса о предоставлении в пользование земли площадью не больше 1 га, то, как отметили участники совещания, здесь в первую очередь необходимо учитывать региональную специфику. Ведь есть муниципалитеты, которые в силу экономических, социальных или географических особенностей не обладают земельными участками, чтобы предоставить их заявителям. Тем не менее уже 15 регионов поддержали идею распространить проект аналогичный «дальневосточному гектару» на всю территорию страны. Эксперты ОНФ подробно изучат позицию этих и других субъектов РФ по данному вопросу.

Также участники совещания отметили, что у регионов, по сути, уже есть инструмент, о котором говорится в поручении председателя правительства. Однако не все им активно пользуются. Так, с 1 марта 2015 г. в Земельном кодексе действует норма – субъекты РФ имеют право принять свой закон и определить территории, где участки будут предоставляться гражданам в безвозмездное пользование на 6 лет для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) или индивидуального жилищного строительства (ИЖС). После 5 лет целевого использования земли ее уже можно приобрести в собственность бесплатно. Регионы активнее должны использовать данную норму, учитывая местную специфику, отметил член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

«Второй вопрос нашего совещания более дискуссионный, и мы продолжим начатую работу. Будем обсуждать механизмы выполнения поручения премьер-министра с профильными ведомствами и всеми заинтересованными лицами. Изучим и позиции, мнения регионов. Актуальность обсуждаемых нами вопросов подтверждает печальная статистика. С 2006 по 2016 гг., по данным сельхозпереписи, из категории земель сельхозназначения выбыло несколько миллионов гектаров. Фактически они зарастают, превращаются в лесные угодья. Сегодня необходимо создать все условия для того, чтобы люди, желающие уехать жить и работать на село, на своей земле, получили такую возможность», – резюмировала Юлия Оглоблина.