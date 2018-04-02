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Общество

Жителям посёлка Плюсса напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой городского поселения «Плюсса» 2 апреля на территории посёлка Плюсса в рамках профилактических операций «Лето» и «Антипал» провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён подворовой обход домовладений с печным отоплением. В рамках профилактического мероприятия проведён инструктаж граждан в области пожарной безопасности, распространены листовки о мерах пожарной безопасности. Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, действия при обнаружении пожара. На информационных стендах поселка и остановках общественного транспорта размещены листовки на противопожарную тематику.

Также в ходе мероприятия посетили здание Плюсского районного суда, где с работниками суда и прокуратуры была проведена профилактическая беседа, а с работниками ФССП проведена тренировка по эвакуации из здания суда, проведены инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности.

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